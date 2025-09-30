Быстрые рецепты заготовок из белокочанной капусты, которые удивят всех

Пора засолки капусты настала. Конечно, первый урожай на прилавках магазинов появился уже давно, тем не менее по традиции заготавливать капусту впрок хозяйки начинают только осенью. Мы собрали для вас самые популярные, вкусные и быстрые рецепты салатов и заготовок из белокочанной капусты на зиму.

Рецепты традиционных блюд из белокочанной капусты

Самым популярным способом заготовки капусты по-прежнему остается засолка. Как говорится, и гостям на стол поставить не стыдно, и съедят — не жалко. Разумеется, сегодня нет необходимости заготавливать этот овощ на зиму большими объемами: благодаря современным овощехранилищам купить свежую капусту без проблем можно круглый год. Поэтому предлагаем вам рецепт засолки на зиму из ранней или зрелой белокочанной капусты для небольшого объема готового продукта.

Нам потребуется:

капуста белокочанная — 1 кг;

морковь — 150 г;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

специи: душистый перец, чеснок, семена тмина, кориандр.

Капусту режем ножом тонкими полосками. Морковь трем на крупной терке. Все овощи кладем в прочный полиэтиленовый пакет, высыпаем туда же остальные ингредиенты. Закручиваем горловину пакета и трясем его, чтобы все хорошо перемешать. Как только овощи дадут сок, туго завяжите пакет и уберите его в холодильник на 4 часа. Затем заготовку следует еще раз перемешать, не открывая пакета. Эту процедуру необходимо повторить 3–4 раза. Через 2 суток соленая капуста будет готова, и ее можно подавать на стол.

Кстати, из засоленной на зиму белокочанной капусты можно приготовить два простых салата. Первый рецепт — с вареной картошкой. Второй — с отварным рисом. В обоих случаях потребуется соленая капуста, мелко порезанный репчатый лук и подсолнечное масло. В первом случае все это смешивается с порезанным кубиками вареным картофелем, во втором — с отварным длиннозерным рисом. Такое блюдо можно подавать теплым в качестве гарнира или холодным как сытный салат.

Рецепты на зиму из ранней белокочанной капусты Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Еще один вариант салата из капусты, называемый «Витаминным», был очень популярен в советских столовых. Готовить его быстро, и долгой зимой он прекрасно сможет разнообразить меню. Потребуется:

белокочанная капуста — 300 г;

соль — ½ ч. л.;

морковь — 150 г;

сахар — 2 ч. л.;

чеснок — по вкусу;

репчатый лук — 100 г;

уксус 9% — 1 ч. л.;

подсолнечное масло — 4 ст. л.

Тонкими полосками режем капусту, натираем морковь, мелко нарезаем лук и чеснок. Овощи кладем в салатницу, добавляем остальные ингредиенты и перемешиваем.

Вкусные рецепты заготовок из белокочанной капусты на зиму

Однако квашеная или соленая капуста многим приелась, и хочется чего-то необычного, но не требующего особых усилий. Предлагаем идеальный рецепт закуски на зиму из белокочанной капусты в маринаде. Из расчета на большую банку нам потребуется:

капуста — 2 кг;

сахар — ½ стакана;

соль — 2 ст. л.;

вода — 1,5 л;

морковь — 200 г;

подсолнечное масло — ½ стакана;

уксус 9% — ½ стакана;

чеснок — ½ головки;

кориандр — 1 ч. л.;

лавровый лист — 3 шт.

Капусту рубим крупными кусками — размером примерно 3×3 см. Морковь и чеснок тонко шинкуем ножом. Капусту укладываем в банку, приминая, пересыпаем морковью, чесноком, кориандром и ломаным лавровым листом.

В кипящую воду кладем соль, сахар и масло, кипятим на небольшом огне около 3 минут, затем добавляем уксус, даем закипеть и выключаем. Горячий маринад заливаем в банку и прикрываем ее полиэтиленовой крышкой. После остывания плотно закрываем и убираем в холодильник. Капусту можно подавать на стол через 10 часов. В дальнейшем ее следует хранить в холодильнике.

Еще один вариант заготовки на зиму — рецепт кимчи из белокочанной капусты. Для ее приготовления нужно взять:

капусту — 900 г;

морковь — 160 г;

воду — 200 мл;

соль — 75 г;

сахар — 20 г;

бальзамический уксус — 50 мл;

зеленую редьку — 150 г;

репчатый лук — 50 г;

жгучий перец — 20 г;

чеснок — 40 г;

зеленый лук — 20 г;

семена черного кунжута — 20 г.

Рецепты из белокочанной капусты Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Капусту тонко шинкуем ножом или на терке, разминаем руками вместе с водой и солью, оставляем на 15 минут, после чего сливаем воду, промываем капусту и оставляем ее на дуршлаге, чтобы стекла лишняя жидкость. Тонкими полосками режем остальные овощи. Для заправки смешиваем бальзамический уксус, сахар и жгучий перец и заливаем смесью овощи. Добавляем в емкость капусту, семена кунжута и перемешиваем. После того как смесь настоится пару часов в тепле, ее можно подавать на стол или переложить в банку и поставить в холодильник.

