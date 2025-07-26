Капуста по-корейски — как не испортить и почему все ее любят

Капуста по-корейски — как не испортить и почему все ее любят

Соленая капуста по-корейски — проверенный временем рецепт, который всегда пользуется популярностью на праздничном столе и в будни. Это отличный способ разнообразить закуски и при этом сохранить традиционный вкус домашней капусты.

Ингредиенты

Кочан капусты — 1 большой вилок (лучше пекинская капуста)

Морковь — по вкусу

Соль — для рассола

Приправа «янним» (смесь красного перца и чеснока) или молотый красный перец

Приготовление

Капусту нарежьте на крупные сегменты. Поместите капусту в емкость и залейте рассолом из воды и соли (раствор должен быть достаточно соленым). Придавите капусту грузом так, чтобы она полностью была покрыта рассолом. Обычно ставят плоскую тарелку и тяжелую бутылку сверху. Оставьте при комнатной температуре на 3 дня. Морковь натрите на корейской терке, смешайте с приправой «янним» или с молотым красным перцем и чесноком. Количество приправ регулируйте по вкусу. Переложите капусту морковной смесью, тщательно утрамбуйте и сложите в чистую банку. Залейте капусту рассолом, чтобы она была полностью покрыта жидкостью. Оставьте еще на 3 дня при комнатной температуре, затем перенесите в прохладное место для хранения.

Советы

Для лучшего вкуса используйте пекинскую капусту — она более нежная и быстро пропитывается ароматами. Готовность капусты определяется по исчезновению продукта из банки — чем быстрее уходит, тем вкуснее закуска.

Капуста по-корейски — простой и надежный способ сделать вкусную домашнюю закуску, которая понравится всем гостям и семье. Попробуйте этот рецепт, чтобы удивить своих близких настоящим корейским вкусом в русском исполнении.

Дорогие мои, хочу поделиться с вами рецептом, который стал настоящим спасением в моей кулинарной практике. Цветная капуста с курицей в сметанном соусе получается настолько нежной, что просто тает во рту!