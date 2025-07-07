Капуста с курочкой: нежный дуэт за 30 минут!

Дорогие мои, хочу поделиться с вами рецептом, который стал настоящим спасением в моей кулинарной практике. Цветная капуста с курицей в сметанном соусе получается настолько нежной, что просто тает во рту! Главное — точно соблюдать время приготовления, и тогда блюдо выйдет идеальным.
Это сочетание — настоящее открытие для тех, кто любит вкусно и полезно поесть. Капуста сохраняет свою структуру, курочка остается сочной, а сметана придает блюду особую нежность. И все это готовится всего за полчаса!
Ингредиенты
- 250 г куриного филе
- 300 г цветной капусты
- 200 г сметаны
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 2 ст. л. растительного масла
- Соль, перец по вкусу
Капусту бланшируем три минуты. Курицу и лук обжариваем отдельно, затем соединяем. Добавляем капусту, сметану, специи и тушим под крышкой 15 минут. В конце можно посыпать тертым сыром.
Получается невероятно вкусно и сытно! Подавайте с любимым гарниром — и наслаждайтесь. Приятного аппетита!
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