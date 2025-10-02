Пьяная школьница угнала авто и попала в ДТП Fox News: в США пьяная 13-летняя школьница угнала авто и устроила аварию

В Аризоне 13-летняя девочка в состоянии алкогольного опьянения угнала автомобиль, после чего устроила серьезное ДТП, передает Fox News. Подросток потеряла управление и врезалась в ограждение, несколько раз перевернулась и столкнулась с деревом. Удар был настолько мощным, что рулевое колесо отделилось от автомобиля и оказалось примерно в 15 метрах от места аварии.

В автомобиле находились двое несовершеннолетних: 13-летняя девочка и 11-летний пассажир. Оба получили травмы, не представляющие угрозы для жизни, и были доставлены в больницу. Уровень алкоголя в крови девочки вдвое превышал допустимый для взрослых.

Виновнице ДТП уже выдвинули обвинение в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В ближайшее время ей могут быть предъявлены дополнительные обвинения за неправомерное завладение автомобилем и неосмотрительное вождение.

