Декретный отпуск для мужчин в 2026-м: как оформить, размер выплат

Президент Владимир Путин поручил кабмину изучить вопрос о дополнительной поддержке отцов, воспитывающих детей. Действующее законодательство уже позволяет мужчинам получать пособия по уходу за ребенком на тех же условиях, что и женщинам-матерям. NEWS.ru подробно рассказывается о том, как оформить эти выплаты, какую сумму можно получить и насколько существенной будет эта поддержка для семейного бюджета.

Кто по закону может взять декретный отпуск

На фоне заявлений о новых мерах поддержки отцов важно помнить, что действующее российское законодательство уже предоставляет отцам равные с матерями права на отпуск по уходу за ребенком. Практика оформления такого отпуска становится все более распространенной и позволяет семье гибко распределить время ухода за новорожденным.

По словам руководителя юридического отдела независимого профсоюза «Новый Труд» (НПНТ) Сергея Довгаля, право отца на отпуск по уходу за ребенком закреплено в статье 256 Трудового кодекса РФ. Оно распространяется не только на родителей, но и на других родственников, фактически осуществляющих уход, что делает механизм гибким.

Однако для военнослужащих-мужчин существует строгое ограничение. Как пояснил эксперт, право на трехмесячный отпуск по уходу за ребенком у них возникает лишь в одной чрезвычайной ситуации — в случае смерти матери при родах.

Как оформить отпуск и пособие

Вступить в отпуск по уходу за ребенком отец может только после того, как у матери завершится отпуск по беременности и родам. Его стандартная продолжительность составляет 140 дней. Если же мать не была трудоустроена и, соответственно, не имеет права на такой отпуск, отец может оформить свой отпуск сразу после рождения малыша.

Для оформления соответствующего пособия отцу необходимо подать заявление своему работодателю. Индивидуальным предпринимателям или безработным следует обращаться напрямую в отделение Социального фонда России (СФР), пояснил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

В этом случае отцу потребуется предоставить заявление, свидетельство о рождении ребенка, а также справку с места работы матери о том, что она не использует отпуск по уходу и не получает эту выплату.

По словам Довгаля, ключевыми документами являются заявление на отпуск по уходу за ребенком в свободной форме, заявление о назначении пособия по форме, утвержденной приказом СФР от 22.04.2024 № 643, копия свидетельства о рождении ребенка и справка о заработке с предыдущего места работы (если место работы менялось в последние два года). К слову, с 2022 года справка с места работы матери о том, что она не использует отпуск, не требуется — СФР проверяет эти сведения самостоятельно.

«После подачи документов работодатель в течение трех рабочих дней обязан издать приказ о предоставлении отпуска и передать сведения в СФР для назначения ежемесячного пособия», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Каковы размер и сроки выплаты пособия

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком отцу выплачивается до момента, когда ребенку исполнится полтора года. При этом сам отпуск, гарантирующий сохранение рабочего места, может продолжаться вплоть до трехлетия ребенка. Однако выплаты за период с полутора до трех лет уже не являются существенной поддержкой: их размер является символическим и регулируется законами конкретного региона.

Размер выплаты рассчитывается индивидуально и составляет 40% от среднего ежемесячного заработка отца за два предыдущих календарных года, но не может быть ниже установленного законом минимального порога, объясняют эксперты.

В 2025 году минимальная сумма пособия для неработающих граждан, ИП, а также для тех, чей стаж менее шести месяцев, составляет 10 780 рублей на первого ребенка. На второго и последующих детей — 13 950 рублей.

Максимальный размер пособия также ограничен и составляет 68 995 рублей в месяц. Этот потолок обусловлен предельной величиной базы для начисления страховых взносов, уточнил Чаплин.

Депутат подчеркнул, что данная мера поддержки не просто перекладывает выплату с одного родителя на другого. Она позволяет семье гибко распределять обязанности и время, проведенное с новорожденным, исходя из карьерных возможностей и личных обстоятельств.

Чаплин обратил внимание, что выплата назначается с даты подачи заявления, поэтому документы нужно подготовить заранее.

Обратиться за пособием можно в течение шести месяцев с даты, когда ребенку исполнится полтора года. В этом случае выплату назначат сразу за весь пропущенный период. После получения данных от работодателя СФР обязан назначить пособие и произвести первую выплату в течение 10 рабочих дней. Последующие выплаты осуществляются ежемесячно, не позднее 8-го числа.

Что еще важно знать о декретных для отцов

С 2024 года вступило в силу важное изменение: родитель, находящийся в отпуске по уходу, получил право работать полный или неполный день (в том числе дистанционно или на условиях неполного рабочего времени) без потери права на получение ежемесячного пособия, напомнил Довгаль.

Если отец работает по совместительству у нескольких работодателей, то имеет право получать пособие только у одного из них, выбрав наиболее выгодный вариант по размеру выплаты, подчеркнул эксперт.

Родители могут использовать отпуск по очереди, разделив период ухода. Например, первые полгода отпуск берет мать, а затем отец. В случае рождения двойни или более детей отпуск по уходу могут оформить оба родителя одновременно — по одному ребенку на каждого, добавил Довгаль.

