Когда придут выплаты в декабре 2025 года: пенсии, зарплаты, пособия

Все социальные выплаты за январь будут перечислены россиянам в декабре 2025 года из-за длинных новогодних каникул. О том, каким будет график поступлений предпраздничных пенсий, пособий и зарплат, а также как грамотно спланировать бюджет — в материале NEWS.ru.

Когда граждане РФ получат пенсии

Эксперты рассказали NEWS.ru, что из-за длительных новогодних каникул (с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го) график социальных выплат и зарплат в декабре 2025 года был изменен.

Пенсии за январь 2026 года будут перечислены досрочно, в декабре 2025-го, в том случае, если они приходят с 3-го по 11-е число месяца. Конкретные даты зависят от способа получения:

на банковскую карту: с 22 по 29 декабря 2025 года;

через «Почту России»: с 25 по 30 декабря 2025 года.

«Точную дату выплаты в вашем регионе уточняйте по телефону горячей линии или в местном отделении Социального фонда России (СФР)», — сказал доцент Финансового университета при правительстве РФ кандидат экономических наук Петр Щербаченко.

Он напомнил, что с 1 января 2026 года в России проиндексируют пенсии на 7,6%. Это решение затронет 38 млн человек, в том числе работающих пенсионеров. В итоге стоимость одного пенсионного коэффициента достигнет 156,76 руб., а фиксированная выплата составит 9584,69 руб.

Таким образом, январская выплата окажется больше декабрьской.

Когда граждане РФ получат детские пособия

В декабре 2025 года детские пособия выплатят дважды тем, кто получает их на карту «Мир». Первая выплата за ноябрь придет в начале декабря.

3 декабря:

единое пособие на детей до 17 лет;

пособие по беременности и родам;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям;

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до трех лет;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

5 декабря:

ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет.

8 декабря:

пособие по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих родителей.

Вторая выплата — за декабрь, как и в случае с пенсиями, будет перечислена до 30 декабря 2025 года. При этом первые начисления в 2026-м поступят только в начале февраля.

Точную дату выплаты в вашем регионе можно уточнить по телефону горячей линии или в местном отделении СФР.

Когда гражданам РФ выплатят зарплаты

Согласно статье 136 Трудового кодекса РФ, если установленный день выплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, что произойдет в январе 2026 года, то начисления должны быть произведены накануне, сказала в беседе с NEWS.ru руководитель информационного отдела Независимого профсоюза «Новый Труд» Мария Коледа.

«Таким образом, последним допустимым днем для перечисления заработной платы за вторую половину декабря 2025 года для подавляющего большинства организаций станет 30 декабря», — пояснила эксперт.

Это правило действует даже в тех случаях, когда по внутренним правилам компании окончательный расчет производится в начале следующего месяца. Если сотрудники получают зарплату в период с 1 по 11 января, то за декабрь работодатель обязан выдать ее 30 декабря, добавила Коледа.

По ее словам, соблюдение этих сроков является прямой обязанностью работодателя. Нарушение влечет за собой риск наложения штрафов по статье 5.27 КоАП РФ на организацию и ее должностных лиц.

«В декабре зарплату часто выплачивают досрочно из-за обилия выходных дней в январе», — подтвердил NEWS.ru директор по персоналу компании КРОС Сергей Муравьев.

Как объяснил эксперт, иногда компании переносят выплаты на январь. Но в большинстве фирм не любят этого делать, поскольку предпочитают провести все платежи по старому году в декабре, отметил он.

Муравьев добавил, что в некоторых компаниях действует прямое правило, запрещающее переносить денежные средства (в том числе на зарплаты) на следующий год. Это обязывает их производить все расчеты в декабре.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как правильно спланировать бюджет перед Новым годом

Не следует воспринимать досрочную январскую выплату в качестве дополнительного дохода или бонуса перед Новым годом, подчеркнули эксперты. Все выплаты — обычные средства, перечисляемые раньше срока.

Важно распределить деньги до следующей выплаты пособия, пенсии или аванса (например, февральская пенсия или зарплата за вторую половину января). Чтобы избежать «кассового разрыва» в середине зимы, стоит разделить средства на две части — январь и начало февраля, сказал Щербаченко.

Коледа посоветовала заранее включить денежную сумму на праздники в отдельную статью расходов. Она напомнила, что до следующей зарплаты в конце января — начале февраля придется жить на то, что останется после новогодних трат. Разумный бюджет в декабре — залог финансового спокойствия на весь следующий месяц, добавила она.

