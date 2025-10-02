Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 15:01

Владелец автосалона попал под статью за неуплату налогов на 138 млн рублей

В Рязанской области владелец автосалона стал фигурантом дела о неуплате налогов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Рязанской области в отношении владельца автопредприятия возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на СК. Мужчину подозревают в неуплате налога на сумму свыше 138 млн рублей.

По версии следствия, директор рязанского автопредприятия в 2024 году организовал фиктивные сделки по закупке товаров. При этом поставки от коммерческой фирмы не осуществлялись. На основании этих сделок компания подала налоговую декларацию по НДС с заведомо ложными сведениями.

Уголовное дело было возбуждено по материалам региональных управлений ФНС и УЭБиПК. В ходе следствия будут предприняты шаги по взысканию нанесенного государству ущерба.

Ранее сообщалось, что судья Верховного суда Виктор Момотов вместе с партнером уклонился от уплаты налогов с бизнеса на сумму более 500 млн рублей. Недоимка образовалась за счет неуплаты налогов и затягивания судебных разбирательств, что позволило истечь срокам давности для взыскания.

