Судья Верховного суда оказался в центре налогового скандала ТАСС: Момотов уклонился от уплаты налогов более чем на 500 млн рублей

Председатель Совета судей, судья Верховного суда Виктор Момотов вместе с партнером уклонился от уплаты налогов с бизнеса на сумму более 500 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на знакомый с данными Генпрокуратуры источник. Недоимка образовалась за счет неуплаты налогов и затягивания судебных разбирательств, что позволило истечь срокам давности для взыскания.

Отдельным источником дохода Момотова В. В. и Марченко А. В. являлся уход от уплаты налогов с бизнеса. Недоимка превышает 500 млн рублей, которая ими не погашается. В свою очередь судебные разбирательства, инициированные Марченко А. В. против налоговых органов, затягиваются и решения судами в нарушение разумных сроков по ним не принимаются, — поделился собеседник.

Ранее Тверской суд Москвы обратил в доход государства активы компаний «Востокцемент» и «Ренессанс» стоимостью 79 млрд рублей, принадлежавшие родственникам экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Суд удовлетворил иск прокуратуры, признав имущество приобретенным на средства коррупционных схем.

До этого прокуратура Ивановской области предъявила иск к экс-мэру Плеса Алексею Шевцову о взыскании более 1 млрд рублей и обращении в доход государства 150 объектов недвижимости. В 2010–2011 годах Шевцов монополизировал ключевые рынки города через сеть подконтрольных фирм, незаконно присвоив государственную и муниципальную собственность.