Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 12:46

Судья Верховного суда оказался в центре налогового скандала

ТАСС: Момотов уклонился от уплаты налогов более чем на 500 млн рублей

Виктор Момотов Виктор Момотов Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Председатель Совета судей, судья Верховного суда Виктор Момотов вместе с партнером уклонился от уплаты налогов с бизнеса на сумму более 500 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на знакомый с данными Генпрокуратуры источник. Недоимка образовалась за счет неуплаты налогов и затягивания судебных разбирательств, что позволило истечь срокам давности для взыскания.

Отдельным источником дохода Момотова В. В. и Марченко А. В. являлся уход от уплаты налогов с бизнеса. Недоимка превышает 500 млн рублей, которая ими не погашается. В свою очередь судебные разбирательства, инициированные Марченко А. В. против налоговых органов, затягиваются и решения судами в нарушение разумных сроков по ним не принимаются, — поделился собеседник.

Ранее Тверской суд Москвы обратил в доход государства активы компаний «Востокцемент» и «Ренессанс» стоимостью 79 млрд рублей, принадлежавшие родственникам экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Суд удовлетворил иск прокуратуры, признав имущество приобретенным на средства коррупционных схем.

До этого прокуратура Ивановской области предъявила иск к экс-мэру Плеса Алексею Шевцову о взыскании более 1 млрд рублей и обращении в доход государства 150 объектов недвижимости. В 2010–2011 годах Шевцов монополизировал ключевые рынки города через сеть подконтрольных фирм, незаконно присвоив государственную и муниципальную собственность.

налоги
суды
бизнес
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео матери и малолетнего сына под воздействием наркотиков
«Самое позднее в истории»: москвичей предупредили о предстоящей погоде
Путин выбрал кандидата на пост замглавы Счетной палаты
Жители Новосибирской области отказались пускать детей в ветхую школу
«Я стою на улице»: Макрона задержала полиция в Нью-Йорке. Что известно?
Еще пять европейских стран признали Палестину
Военкор объяснил важность освобождения Переездного в ДНР
Сати Казанова показала редкие фото дочери
«История не случайная»: в Госдуме объяснили «задержание» Макрона в США
Рой дронов над Москвой, чип БПЛА в голове: как ВСУ атакуют РФ 23 сентября
Генерал ответил, с какой территории ВСУ массово обстреливают Белгородчину
Врач предупредила, чем грозит резкое похолодание в сентябре
Появились кадры освобождения ВС России села в ДНР
«Аборты сократили до нуля»: губернатор Филимонов о льготах семьям и ЖКХ
50 раз ударил головой б руль: бывший муж чуть не убил многодетную мать
Раскрыта тактика успешного освобождения Переездного
Стало известно, за что главу «Облкоммунэнерго» задержали в Екатеринбурге
Магнитные бури сегодня, 23 сентября: что завтра, головная боль, слабость
Объем утекших данных россиян вырос в четыре раза за год
В Кремле назвали ситуацию в ЛНР непростой
Дальше
Самое популярное
Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски
Семья и жизнь

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.