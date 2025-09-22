«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 12:59

Прокуратура потребовала взыскать с экс-мэра Плеса более 1 млрд рублей

Прокуратура Ивановской области требует взыскать с экс-мэра Плеса Алексея Шевцова более 1 млрд рублей и обратить в доход государства 150 объектов недвижимости, сообщили в пресс-службе ведомства. Иск связан с нарушениями антикоррупционных требований и незаконной деятельностью.

Прокуратурой Ивановской области выявлен факт нарушения антикоррупционных требований бывшим депутатом Совета Плесского городского поселения и экс-главой Плесского городского поселения Алексеем Шевцовым, — говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, Шевцов в 2010–2011 годах фактически монополизировал рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в Плесе. В бизнес-активность были вовлечены родственники и доверенные лица, а также создана сеть взаимосвязанных юридических лиц.

Общий доход от незаконной деятельности превысил 1 млрд рублей, оформлены права на сотни объектов, часть которых была государственной и муниципальной собственностью. В бюджеты поселения в этот период поступали десятки миллионов рублей, что существенно меньше полученных коррупционных доходов.

коррупция
взятки
мэры
прокуратура
