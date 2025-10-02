Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 14:41

«Неуклонно продвигается»: Пушков о противостоянии Запада с Россией

Пушков: Запад продвигается к противостоянию с Россией

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: NEWS.ru

Западные страны безостановочно движутся к конфликту с Россией, заявлен член Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале. По его словам, об этом свидетельствует готовность Вашингтона передавать новые разведданные Киеву.

Сообщают, что США будут предоставлять Украине разведданные для ракетных ударов в глубину территории России. Запад неуклонно продвигается к [противостоянию] с Россией, — подчеркнул Пушков.

Сенатор сравнил текущую ситуацию с событиями 1914-го года, когда отдельные призывы политиков о мире «тонули в безумии». Сейчас, как и тогда, Европа становится причиной напряженности в мире, добавил член Совфеда.

Ранее стало известно, что администрация США примет решение о предоставлении Украине разведданных для нанесения ударов по России. По данным The Wall Street Journal, соответствующее разрешение для разведывательных агентств и Пентагона уже подписано президентом страны Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон в режиме реального времени передает данные Киеву, поэтому практика не является новшеством. При этом депутат Госдумы АндрейКолесников подчеркнул, что шаг США повлияет на ход специальной военной операции.

Совфед
США
Украина
Алексей Пушков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Историк ответил на слова Трампа о достижениях американского флота
Число пользователей MAX превысило 40 млн человек
Дом русского бильярда открылся в Москве
Школьница выстрелила в глаз сверстнице
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя странными сообщениями
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.