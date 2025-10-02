«Неуклонно продвигается»: Пушков о противостоянии Запада с Россией Пушков: Запад продвигается к противостоянию с Россией

Западные страны безостановочно движутся к конфликту с Россией, заявлен член Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале. По его словам, об этом свидетельствует готовность Вашингтона передавать новые разведданные Киеву.

Сообщают, что США будут предоставлять Украине разведданные для ракетных ударов в глубину территории России. Запад неуклонно продвигается к [противостоянию] с Россией, — подчеркнул Пушков.

Сенатор сравнил текущую ситуацию с событиями 1914-го года, когда отдельные призывы политиков о мире «тонули в безумии». Сейчас, как и тогда, Европа становится причиной напряженности в мире, добавил член Совфеда.

Ранее стало известно, что администрация США примет решение о предоставлении Украине разведданных для нанесения ударов по России. По данным The Wall Street Journal, соответствующее разрешение для разведывательных агентств и Пентагона уже подписано президентом страны Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон в режиме реального времени передает данные Киеву, поэтому практика не является новшеством. При этом депутат Госдумы АндрейКолесников подчеркнул, что шаг США повлияет на ход специальной военной операции.