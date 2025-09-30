Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 18:16

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти котлеты стали для меня настоящим открытием! Когда нужно быстро приготовить сытный ужин, а мяса под рукой нет, они просто спасают. Картофель и кабачок создают удивительную комбинацию — котлетки получаются сочными внутри и с аппетитной хрустящей корочкой снаружи. Мои домашние уверяют, что они вкуснее мясных, а готовятся и правда за пять минут. Это идеальный способ накормить семью полезным и бюджетным блюдом без лишних хлопот.

Нам понадобится: 2 средние картофелины, 1 молодой кабачок, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло для жарки. Картофель и кабачок очищаем и натираем на крупной терке.

Хорошо отжимаем лишний сок — это важно для хрустящей корочки. Добавляем яйцо, муку, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешиваем.

Разогреваем сковороду с маслом. Мокрыми руками формируем небольшие котлетки и выкладываем на горячую сковороду. Обжариваем на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подаем со сметаной или овощным салатом. Невероятно вкусно!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

