Готовлю рыбные котлеты по-владивостокски — с овсянкой и соевым соусом: получаются сочными и невероятно нежными

Эти котлеты хороши как в горячем, так и в холодном виде. Их можно брать с собой на пикник или подавать с любым гарниром — от картофеля до риса.

600 г рыбного филе промываю под холодной водой, обсушиваю бумажными полотенцами и пропускаю через мясорубку вместе с одной очищенной луковицей и одной вымытой морковью. В полученную рыбную массу добавляю 1 ст. л. овсяных хлопьев быстрого приготовления, 1 ст. л. картофельного крахмала, вливаю 1 ст. л. качественного соевого соуса, добавляю 0,5 ч. л. соли и черный перец свежемолотый по вкусу. Затем тонкой струйкой вливаю 70 мл холодной воды — это важный секрет сочности будущих котлет. Вымешиваю фарш до однородной консистенции, накрываю пищевой пленкой и оставляю на 15 минут при комнатной температуре, чтобы овсяные хлопья набухли. После этого смачиваю руки в холодной воде и формирую аккуратные котлеты толщиной около 2 см.

Разогреваю сковороду, добавляю 2 ст. л. растительного масла и обжариваю котлеты на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до красивой золотистой корочки. Затем убавляю огонь до минимума, накрываю крышкой и томлю еще 3–4 минуты для полного приготовления. Готовые котлеты выкладываю на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла, и подаю горячими с долькой лимона и свежей зеленью.

