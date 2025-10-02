Землетрясение заставило тысячи жителей Стамбула бежать из зданий

Мощное землетрясение магнитудой пять баллов произошло в Стамбуле, передает En Son Haber. Эпицентр находился в Мраморном море на глубине 6,71 км. Многие жители города быстро покинули здания и вышли на улицу. По данным губернатора Стамбула Давута Гюля, разрушений нет.

После землетрясения магнитудой 5,0, произошедшего у берегов Мармара Эреглиси в Мраморном море, не было получено никакой информации о повреждениях, — сказал он.

До этого власти Филиппин подтвердили значительный рост числа жертв в результате мощного землетрясения, произошедшего у берегов страны. По последним данным, количество погибших достигло 60 человек. До этого сообщалось о 26 жертвах и 147 пострадавших в результате стихийного бедствия.

В конце сентября в акватории восточного побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Сейсмическое событие произошло на расстоянии 98 км от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания очага землетрясения составила 48,1 километра. В различных районах региона подземные толчки ощущались силой до пяти баллов. Угроза цунами не объявлялась.