На Камчатке произошло сильное землетрясение

В акватории восточного побережья Камчатки 30 сентября в 00:07 мск зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1, сообщил в Telegram-канале региональный филиал Единой географической службы РАН. Сейсмическое событие произошло на расстоянии 98 километров от Петропавловска-Камчатского.

Глубина залегания очага землетрясения составила 48,1 километра. Предварительно, в различных районах региона подземные толчки ощущались силой до пяти баллов. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее стало известно, что ощущаемый афтершок магнитудой 5,8 зафиксировали в 94 километрах от Петропавловска-Камчатского. Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю уточнила, что в самом городе ощущались четырехбалльные подземные толчки. Угроза цунами не объявлялась.

До этого пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщила, что более 130 афтершоков магнитудой от 3,7 до 7,8 зарегистрировали на Камчатке 20 сентября. По данным ведомства, 29 из них были ощутимы. Также в МЧС обратили внимание, что специалисты фиксируют активность вулканов Камбальный, Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Крашенинникова.