На Камчатке произошел еще один ощущаемый подземный толчок

Ощущаемый афтершок магнитудой 5,8 зафиксировали в 94 километрах от Петропавловска-Камчатского, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю. По данным ведомства, в самом городе ощущаемость достигала четырех баллов. Угроза цунами не объявлялась.

Ощущаемый афтершок зарегистрирован в 14:47 (05:47 мск. — NEWS.ru) 20 сентября. Магнитуда — 5,8, глубина — 47 км. Эпицентр сейсмособытия находился на удалении 94 км от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана, — сказано в сообщении.

До этого пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщила, что более 130 афтершоков магнитудой от 3,7 до 7,8 зарегистрировали на Камчатке за сутки. По данным ведомства, 29 из них были ощутимы. Также в МЧС обратили внимание, что специалисты фиксируют активность вулканов Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова.

Накануне, 19 сентября, местный житель рассказал, что люди напуганы из-за землетрясения на Камчатке, но держатся сплоченно. Он отметил, что на данный момент все спокойно. Все службы региона перевели в режим повышенной готовности. После землетрясения специалисты проверяют социальные учреждения и жилые дома.