Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 12:19

«Держимся»: очевидец о землетрясении на Камчатке

Житель Камчатки: люди напуганы землетрясением, но держатся сплоченно

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Люди напуганы из-за землетрясения на Камчатке, но держатся сплоченно, рассказал 360.ru местный житель. Очевидец отметил, что на данный момент все спокойно. Мощное землетрясение было зафиксировано у восточного побережья. В результате была повреждена часть зданий.

Все спокойно. Люди напуганы, но сплочены. Держимся, — поделился очевидец.

Отмечается, что все службы региона перевели в режим повышенной готовности. После землетрясения специалисты проверяют социальные учреждения и жилые дома.

Сильные подземные толчки недалеко от восточного побережья Камчатки зарегистрировали 18 сентября. Магнитуда землетрясения составила 7,7. Эпицентр сейсмической активности располагался приблизительно в 125 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.

Ранее землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Краснодарском крае. Его эпицентр находился в 11 километрах от Апшеронска и в 44 километрах от Майкопа. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Камчатка
землетрясения
катаклизмы
острова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде
Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре
Патиссоны для стройности: осенний суперфуд всего 19 ккал!
Политолог раскрыл, при каком условии Зеленский сбежит с Украины
На форуме «Земли России» обсудили эффективность использования земли
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.