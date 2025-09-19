«Держимся»: очевидец о землетрясении на Камчатке

Люди напуганы из-за землетрясения на Камчатке, но держатся сплоченно, рассказал 360.ru местный житель. Очевидец отметил, что на данный момент все спокойно. Мощное землетрясение было зафиксировано у восточного побережья. В результате была повреждена часть зданий.

Все спокойно. Люди напуганы, но сплочены. Держимся, — поделился очевидец.

Отмечается, что все службы региона перевели в режим повышенной готовности. После землетрясения специалисты проверяют социальные учреждения и жилые дома.

Сильные подземные толчки недалеко от восточного побережья Камчатки зарегистрировали 18 сентября. Магнитуда землетрясения составила 7,7. Эпицентр сейсмической активности располагался приблизительно в 125 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.

Ранее землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Краснодарском крае. Его эпицентр находился в 11 километрах от Апшеронска и в 44 километрах от Майкопа. Очаг залегал на глубине 10 километров.