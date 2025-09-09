На юге России произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Краснодарском крае вечером 9 сентября, передает Европейский сейсмологический центр. Подземные толчки зафиксированы в 19:55 мск.

Его эпицентр находился в 11 километрах от Апшеронска и в 44 километрах от Майкопа. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о жертвах или разрушениях нет.

Корреспондент ТАСС рассказал, что подземные толчки ощущались и на территории соседней Адыгеи. Сообщается, что в домах затряслись люстры.

Ранее на востоке Афганистана произошло землетрясение. Изначально его магнитуда составила 6,1. Позже специалисты скорректировали данные до 5,6. Толчки зафиксированы в 16:56 UTC на глубине 10 километров, в 41 километре от Джалалабада и в 109 километрах от Пешавара, что находится в Пакистане.

До этого Камчатский край получил федеральные средства на ликвидацию последствий мощного землетрясения. Деньги направят на строительство детского сада в Петропавловске-Камчатском, реконструкцию городской детской поликлиники и ремонт школ и пострадавших домов. Губернатор Владимир Солодов отметил, что президент Владимир Путин поддержал его предложения о финансировании.