Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 21:20

На юге России произошло землетрясение

В Краснодарском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5

Фото: Sholaita Iriawan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Краснодарском крае вечером 9 сентября, передает Европейский сейсмологический центр. Подземные толчки зафиксированы в 19:55 мск.

Его эпицентр находился в 11 километрах от Апшеронска и в 44 километрах от Майкопа. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о жертвах или разрушениях нет.

Корреспондент ТАСС рассказал, что подземные толчки ощущались и на территории соседней Адыгеи. Сообщается, что в домах затряслись люстры.

Ранее на востоке Афганистана произошло землетрясение. Изначально его магнитуда составила 6,1. Позже специалисты скорректировали данные до 5,6. Толчки зафиксированы в 16:56 UTC на глубине 10 километров, в 41 километре от Джалалабада и в 109 километрах от Пешавара, что находится в Пакистане.

До этого Камчатский край получил федеральные средства на ликвидацию последствий мощного землетрясения. Деньги направят на строительство детского сада в Петропавловске-Камчатском, реконструкцию городской детской поликлиники и ремонт школ и пострадавших домов. Губернатор Владимир Солодов отметил, что президент Владимир Путин поддержал его предложения о финансировании.

землетрясения
подземные толчки
Краснодарский край
Адыгея
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге мясник из Палестины изнасиловал подростка
Звезда сериала «Хирург» раскрыла, как относится к постельным сценам в кино
Кадыров публично обратился к перенесшей операцию Симоньян
Полина Максимова объяснила моду на 90-е в российском кино
Стало известно отношение Трампа к удару Израиля по Катару
В Свердловской области 14-летний хоккеист умер во время тренировки
Суд вернул государству дворец культуры в Санкт-Петербурге
В США раскрыли возможные детали мирного соглашения по Украине
МИД Белоруссии осудил высылку своего дипломата из Польши
На юге России произошло землетрясение
В Белом доме ответили на вопрос о новом звонке Трампа Путину
В Брянской области спасли изрезанную ножом собаку
В Белом доме раскритиковали Израиль за бомбардировку Катара
Apple презентовала самый тонкий iPhone Air за всю историю компании
Российская вакцина от рака готова. Как ее получить, кому достанется первой
Появилась новая информация о пропавшем в Босфоре пловце
Робот впервые помог российским врачам провести сложную операцию
До 2 млн в месяц: у кого в РФ будут самые высокие зарплаты в 2026 году
Новая компания Воложа обогнала «Яндекс» по капитализации
ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.