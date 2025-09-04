Афганистан пережил новое мощное землетрясение

На востоке Афганистана зафиксировано землетрясение, первоначальная магнитуда которого составила 6,1, сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре. Позже сейсмологи уточнили магнитуду до 5,6.

По данным специалистов, толчки произошли в 16:56 по UTC на глубине 10 километров, в 41 километре от города Джалалабад с населением около 200 тысяч человек и в 109 километрах от пакистанского Пешавара. Информации о жертвах или разрушениях нет.

Ранее в Дагестане было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0 в районе Каспийского моря. Информации о пострадавших и разрушениях не поступала. Подземные толчки зарегистрированы в 20:33 по UTC (23:33 мск) в 41 километре к северо-западу от Дербента. Очаг находился на глубине 12 километров.

Кроме того, в Геологической службе США (USGS) сообщили, что сейсмологи зафиксировали умеренное землетрясение на западе страны. Толчки ощущались в штате Невада. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Эпицентр находился в малонаселенной зоне, в 95 километрах от города Элко с населением около 20 тыс. человек.