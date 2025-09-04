Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 21:04

Афганистан пережил новое мощное землетрясение

Землетрясение силой 6,1 балла обрушилось на восток Афганистана

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На востоке Афганистана зафиксировано землетрясение, первоначальная магнитуда которого составила 6,1, сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре. Позже сейсмологи уточнили магнитуду до 5,6.

По данным специалистов, толчки произошли в 16:56 по UTC на глубине 10 километров, в 41 километре от города Джалалабад с населением около 200 тысяч человек и в 109 километрах от пакистанского Пешавара. Информации о жертвах или разрушениях нет.

Ранее в Дагестане было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0 в районе Каспийского моря. Информации о пострадавших и разрушениях не поступала. Подземные толчки зарегистрированы в 20:33 по UTC (23:33 мск) в 41 километре к северо-западу от Дербента. Очаг находился на глубине 12 километров.

Кроме того, в Геологической службе США (USGS) сообщили, что сейсмологи зафиксировали умеренное землетрясение на западе страны. Толчки ощущались в штате Невада. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Эпицентр находился в малонаселенной зоне, в 95 километрах от города Элко с населением около 20 тыс. человек.

землетрясения
Афганистан
катаклизмы
катастрофы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Греф заявил о «переукреплении» рубля
«РФ уже победила»: Алаудинов о наемниках, убийстве Зеленского и целях СВО
Глава Сбербанка раскрыл, как справляется со звонками от аферистов
Счетная палата США пришла к необычным выводам о Пентагоне
Россиян предупредили об опасной кофейной привычке
Источник в окружении Ефремова назвал настоящую причину его развода с женой
Кейт Миддлтон появилась на публике впервые после болезни
«Я его выгнала»: Любовь Успенская выставила за дверь жениха своей дочери
Беседа с Трампом о санкциях против России огорчила лидеров ЕС
Дибров воссоединился с бывшей женой
В Госдуме раскрыли истинные цели «коалиции желающих»
Аэропорт Волгограда приостановил работу
В России призвали адаптироваться к крепкому рублю
Молдавские оппозиционеры раскрыли, на что решился Кишинев в борьбе с ними
Афганистан пережил новое мощное землетрясение
Мужчина похитил девочку с пикника и сбросил с моста
«Безвиз» в Китай: сколько стоит отдых в Поднебесной, что посмотреть, дорога
260 килограммов в 15 лет: как сейчас живет самый толстый ребенок в мире
Богомаз сообщил о новой атаке ВСУ на приграничье
В Московском зоопарке скончался уникальный орангутан
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.