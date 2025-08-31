День знаний — 2025
Мощное землетрясение зафиксировано на территории США

USGS: землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в американском штате Невада

Фото: 41.mchs.gov.ru

Сейсмологи зафиксировали землетрясение средней силы на западе США. Подземные толчки ощущались в районе штата Невада, сообщили специалисты Геологической службы США (USGS).

Данных о жертвах или разрушенных объектах не поступало. Эпицентр сейсмического события располагался в малонаселенной местности. Он был зарегистрирован в 95 километрах от города Элко, где проживает приблизительно 20 тыс. человек.

Гипоцентр землетрясения находился на относительно небольшой глубине, что могло усилить ощущение толчков на поверхности. Глубина залегания очага составила шесть километров. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в регионе.

Землетрясение магнитудой 5,6 балла также произошло в Японии у восточного побережья острова Хонсю. По информации специалистов, сильные подземные толчки были зарегистрированы в 19:29 мск пятницы, 29 августа.

Ранее сообщалось, что самое древнее медресе Европы было повреждено в результате землетрясения в Дагестане, случившегося 27 августа. Из-за подземных толчков учебное заведение по подготовке мусульманских служителей в селе Цахур покрылось трещинами. Совсем недавно медресе исполнилось 950 лет, оно было основано в 1075 году.

