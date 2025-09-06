Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 17:14

Российский регион получит федеральное финансирование после землетрясения

Камчатский край получит федеральное финансирование после землетрясения

Камчатский край получит федеральное финансирование на ликвидацию последствий мощного землетрясения, сообщает правительство региона. Средства будут направлены на строительство нового здания детского сада №15 в Петропавловске-Камчатском, реконструкцию городской детской поликлиники №1, капитальный ремонт трех школ в Елизовском округе и общедомового имущества наиболее поврежденных многоквартирных домов.

(Губернатор Камчатского края) Владимир Солодов заручился поддержкой президента РФ (Владимира Путина) в части финансирования мероприятий по ликвидации последствий землетрясения на Камчатке, — сказано в материале.

Солодов также предложил признать землетрясения с магнитудой более 8 чрезвычайной ситуацией федерального уровня, что было поддержано главой государства. Землетрясение магнитудой 8,8 произошло на Камчатке 30 июля и стало сильнейшим с 1952 года. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют повторные подземные толчки.

