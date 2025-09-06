Российский регион получит федеральное финансирование после землетрясения

Камчатский край получит федеральное финансирование на ликвидацию последствий мощного землетрясения, сообщает правительство региона. Средства будут направлены на строительство нового здания детского сада №15 в Петропавловске-Камчатском, реконструкцию городской детской поликлиники №1, капитальный ремонт трех школ в Елизовском округе и общедомового имущества наиболее поврежденных многоквартирных домов.

(Губернатор Камчатского края) Владимир Солодов заручился поддержкой президента РФ (Владимира Путина) в части финансирования мероприятий по ликвидации последствий землетрясения на Камчатке, — сказано в материале.

Солодов также предложил признать землетрясения с магнитудой более 8 чрезвычайной ситуацией федерального уровня, что было поддержано главой государства. Землетрясение магнитудой 8,8 произошло на Камчатке 30 июля и стало сильнейшим с 1952 года. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют повторные подземные толчки.