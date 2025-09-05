Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 03:04

Самолет МЧС РФ вылетел в Афганистан с партией гумпомощи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Афганистан с первой партией гуманитарной помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Уточняется, что Москва решила помочь населению страны, пострадавшему «от разрушительного землетрясения».

Гуманитарная операция осуществляется в соответствии с указанием президента Владимира Путина и по поручению правительства РФ, — говорится в материале.

В МЧС добавили, что переправляют в Афганистан груз весом около 20 тонн. Партия состоит из продуктов питания.

Ранее на востоке Афганистана зафиксировано землетрясение, первоначальная магнитуда которого составила 6,1, как информировали в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре. Толчки произошли в 16:56 по UTC на глубине 10 километров, в 41 километре от города Джелалабад с населением около 200 тысяч человек.

До этого в Дагестане было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0 в районе Каспийского моря. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки зарегистрированы в 20:33 по UTC (23:33 мск) в 41 километре к северо-западу от Дербента. Очаг находился на глубине 12 километров.

