Ученые раскрыли, как долго будут продолжаться афтершоки на Камчатке

Ученые раскрыли, как долго будут продолжаться афтершоки на Камчатке Сейсмолог Татевосян: на Камчатке афтершоки могут продолжаться в течение года

После мощного землетрясения, которое произошло на Камчатке в конце июля, афтершоки могут наблюдаться в течение целого года, заявил заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН Рубен Татевосян. Повторные толчки могут наблюдаться на протяжении нескольких месяцев, передает RT.

Магнитуда 8,8 — выдающееся событие. После него продолжения можно ожидать год. Надеюсь, что ничего такого же сильного не будет, — поделился эксперт.

У восточной части Камчатки накануне произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки зафиксировали на глубине 40,2 км. Эпицентр землетрясения располагался в 194 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло у восточного побережья японского острова Хонсю. Согласно данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 19:29 по московскому времени 29 августа. Эпицентр землетрясения находился в 31 километре к юго-востоку от города Кесеннума в префектуре Мияги. Специалисты отмечают, что интенсивность сотрясений в эпицентре была классифицирована как «очень сильная».