Число жертв при землетрясении на Филиппинах выросло в два раза GMA News: при землетрясении на Филиппинах погибли 60 человек

Власти Филиппин подтвердили значительный рост числа жертв в результате мощного землетрясения, произошедшего у берегов страны. По последним данным Управления гражданской обороны, количество погибших достигло 60 человек, сообщает GMA News.

Мы получаем сообщения о том, что погибли 60 человек, — приводит телеканал слова исполняющего обязанности руководителя управления Бернардо Рафаэлито Алехандро IV.

До этого сообщалось о 26 жертвах и 147 пострадавших в результате стихийного бедствия. Землетрясение магнитудой 6,9 было зафиксировано Геологической службой США 30 сентября в 16:59 по московскому времени. Эпицентр подземных толчков находился в 11 километрах от муниципалитета Калапе в провинции Себу.

Спустя 40 минут в городе Либертад произошел повторный сейсмический толчок магнитудой 5,0. Изначальные данные о жертвах постоянно пересматривались в сторону увеличения по мере поступления информации из пострадавших районов.

Землетрясение на Филиппинах привело к значительным человеческим жертвам и разрушениям. Спасательные службы продолжают работу в зоне бедствия, оценивая масштабы ущерба и оказывая помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в акватории восточного побережья Камчатки 30 сентября в 00:07 мск было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Сейсмическое событие произошло на расстоянии 98 километров от Петропавловска-Камчатского.