Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 06:53

Число жертв при землетрясении на Филиппинах выросло в два раза

GMA News: при землетрясении на Филиппинах погибли 60 человек

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Филиппин подтвердили значительный рост числа жертв в результате мощного землетрясения, произошедшего у берегов страны. По последним данным Управления гражданской обороны, количество погибших достигло 60 человек, сообщает GMA News.

Мы получаем сообщения о том, что погибли 60 человек, — приводит телеканал слова исполняющего обязанности руководителя управления Бернардо Рафаэлито Алехандро IV.

До этого сообщалось о 26 жертвах и 147 пострадавших в результате стихийного бедствия. Землетрясение магнитудой 6,9 было зафиксировано Геологической службой США 30 сентября в 16:59 по московскому времени. Эпицентр подземных толчков находился в 11 километрах от муниципалитета Калапе в провинции Себу.

Спустя 40 минут в городе Либертад произошел повторный сейсмический толчок магнитудой 5,0. Изначальные данные о жертвах постоянно пересматривались в сторону увеличения по мере поступления информации из пострадавших районов.

Землетрясение на Филиппинах привело к значительным человеческим жертвам и разрушениям. Спасательные службы продолжают работу в зоне бедствия, оценивая масштабы ущерба и оказывая помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в акватории восточного побережья Камчатки 30 сентября в 00:07 мск было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Сейсмическое событие произошло на расстоянии 98 километров от Петропавловска-Камчатского.

Филиппины
жертвы
землетрясения
гибель
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова объяснила, почему Санду и Зеленский критикуют Грузию
Столовая ложка сметаны: сколько граммов в зависимости от густоты
Еще один аэропорт России прекратил принимать самолеты
Жителей Берлина возмутили агитплакаты ВСУ с пленными немцами
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Орбан выступил с неожиданным заявлением о слабости России
В Ростовской области снова заработала поврежденная из-за атаки ВСУ школа
«Глобальный провал Запада»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии
Киберзащитник предупредил о подводных камнях уловки мошенников с РКН
В Новосибирске задержали пособника украинских телефонных аферистов
В Москве собираются призвать в армию десятки тысяч человек
Отдых в России в октябре: куда поехать за впечатлениями
В крупном европейском городе прогремели взрывы
Эксперт объяснил, почему ВСУ усилили контратаки у Константиновки
В Омске автобус протащил ребенка по асфальту
Девять человек погибли в Одессе из-за непогоды
Владелец сети бизнес-отелей «Мартон» ответил на обвинения в мошенничестве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 октября
Гастроэнтеролог раскрыла, можно ли запивать творог чаем
Губернатор раскрыл, связан ли пожар на территории НПЗ в Ярославле с ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.