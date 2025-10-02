Еврокомиссия узнала о подготовке Россией ответа на изъятие активов Еврокомиссия следит за возможными ответными мерами РФ на экспроприацию

Еврокомиссия подтвердила осведомленность о подготовке Россией ответных мер на возможную экспроприацию замороженных активов, заявил представитель ЕК Балаш Уйвари. По его словам, в Брюсселе внимательно следят за сообщениями о готовящихся контрмерах, передает ТАСС.

Еврокомиссия осведомлена о сообщениях о подготовке в России мер по массовой конфискации западных активов, мы внимательно следим за ними, — отметил он.

При этом представитель Еврокомиссии попытался представить планы по изъятию российских активов как «средство обеспечения кредита» для Киева, который якобы должна будет компенсировать Россия в будущем.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о преступном характере намерений Европейского союза использовать российские активы для помощи Украине. Дипломат предупредила о гарантированных последствиях для инициаторов таких мер.

До этого сообщалось, что страны Евросоюза оказывают давление на США и Японию в рамках G7 для получения одобрения на конфискацию замороженных активов России. Германия, Франция и Италия активно лоббируют это решение, хотя Вашингтон и Токио сохраняют осторожную позицию.