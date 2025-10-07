«Ядерный удар»: в России объяснили, чем обернутся поставки Tomahawk для ВСУ Ходаренок: Россия может ответить ядерными ударами на поставки Tomahawk для ВСУ

Поставки американских крылатых ракет Tomahawk для Украины могут привести к серьезной эскалации конфликта, которая развяжет руки Москве, написал военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок в статье для «Газеты.Ru». По его мнению, такое решение администрации США способно привести к двум сценариям — массированному удару по правительственному кварталу Киева или демонстрационным ядерным ударам над Мировым океаном.

Первый из возможных ответов Москвы на инициативы Украины представляется в виде массированного удара по правительственному кварталу Киева, где находится военно-политическое руководство Украины. Этот квартал после заявлений и угроз Зеленского в самое ближайшее время должен быть как минимум снесен под ноль, — написал Ходаренок.

Другим возможным вариантом ответа полковник назвал приведение стратегических ядерных сил в высшую степень боеготовности с последующими демонстрационными пусками. Показные удары можно будет производить в акваториях Мирового океана. Они будут призваны показать всю мощь российских стратегических ядерных сил

Высотный ядерный взрыв может быть и над акваторией Черного моря, чтобы он был хорошо виден в Одессе, Николаеве и Киеве, — допустил военный эксперт.

В качестве других вариантов для осуществления демонстрационных ядерных ударов Ходаренок предложил Северное море или Атлантику вблизи берегов Великобритании. Также такие взрывы, по его мнению, можно устроить над городом Жешув в Польше, куда поступают западные вооружения перед отправкой на Украину.

В конце полковник обратился к европейским политикам, отметив, что сказать им можно только одно. По его словам, именно они приближали дату применения ядерного оружия своими делами и словами.

Вы сделали все возможное, чтобы применение ядерного оружия стало реальностью. Ответственность за применение ядерного оружия лежит только на вас, — заключил Ходаренок.

Ранее Трамп, комментируя журналистам в Белом доме принятие решения по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, признался, что хочет понять, как Киев планирует их использовать. По его словам, он не хочет видеть эскалации конфликта на Украине.