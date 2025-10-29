РЖД поменяли правила покупки билетов в плацкарт онлайн РЖД убрали автоматическую покупку белья при оформлении билетов в плацкарт онлайн

При онлайн-покупке билетов в плацкарт пассажирам теперь необходимо самостоятельно отмечать опцию приобретения постельного белья, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» (ФПК). Соответствующая галочка больше не проставляется автоматически. В компании пояснили, что постельное белье в плацкартных вагонах внутрироссийского сообщения не входит в стоимость билета и предлагается как дополнительная услуга.

С 1 сентября 2025 года с целью исполнения требований Федерального закона от 07.04.2025 № 69-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Закона Российской Федерации „О защите прав потребителей“ услуга предоставляется при условии самостоятельного проставления соответствующей отметки пассажиром, — сказано в сообщении.

Ранее выяснилось, что РЖД планируют оптимизацию штатной численности аппарата управления для повышения эффективности в условиях сложной экономической ситуации. В рамках этих мер будут сокращены вакантные позиции и введены ограничения на найм нового персонала.

До этого глава РЖД Олег Белозеров сообщил о 2,5 млн попыток взлома информационных ресурсов компании за восемь месяцев текущего года. Об этом руководитель холдинга заявил в ходе выступления на форуме «Цифровая транспортация».