В РЖД объяснили решение о сокращении управленческого персонала В РЖД запланировали сокращения для повышения эффективности компании

РЖД планируют оптимизацию штатной численности аппарата управления для повышения эффективности в условиях сложной экономической ситуации, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. В рамках этих мер будут сокращены вакантные позиции и введены ограничения на найм нового персонала.

Оптимизация штатной численности аппарата управления РЖД направлена на повышение эффективности компании в условиях снижения объемов работы и сложной экономической ситуации. Прежде всего будут сокращены имеющиеся вакансии и введены ограничения на прием новых сотрудников, — говорится в материале.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров сообщил о 2,5 млн попыток взлома информационных ресурсов компании за восемь месяцев текущего года. Об этом руководитель холдинга заявил в ходе выступления на форуме «Цифровая транспортация».

Кроме того, отраслевая ассоциация «Русская сталь» обратилась к министру промышленности Антону Алиханову с призывом предотвратить увеличение сборов для предприятий черной металлургии. В организации считают, что инициатива РЖД окажет отрицательное воздействие на развитие данной сферы.