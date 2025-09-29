Российские металлурги обратились в Минпромторг из-за одной инициативы РЖД

Отраслевая ассоциация «Русская сталь» направила письмо министру промышленности Антону Алиханову с призывом не допустить повышения сборов для черной металлургии, сообщил «Коммерсантъ». По их мнению, инициатива ОАО «Российские железные дороги» негативно повлияет на отрасль.

В письме говорится, что предложение РЖД с 2026 года ввести дополнительную тарифную надбавку на перевозку пустых полувагонов и увеличить плату за нахождение вагонов на путях в 10 раз вызвало обеспокоенность у участников рынка. Металлурги считают такие меры чрезмерными и способными увеличить издержки компаний.

Ранее стало известно, что ОАО «РЖД» предлагает значительно увеличить тарифы на перевозку грузов, связанных с металлургической отраслью. В частности, планируется повысить стоимость транспортировки железорудного сырья на 13,5%, кокса — на 14,5%, а коксующегося угля — на 21%. Кроме того, компания планирует увеличить тарифы на перевозку контейнеров на 15% и на порожний пробег на 5% в 2026 и 2027 годах. При этом стоимость транспортировки черных металлов и их лома, относящихся к третьему, самому дорогому классу грузов у РЖД, собираются снизить на 15,8%.