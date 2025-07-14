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14 июля 2025 в 11:09

В РЖД планируют резко повысить ряд тарифов

«Коммерсант»: РЖД планируют резко повысить тарифы на перевозку сырья и топлива

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ОАО «РЖД» предлагает заметно повысить тарифы на ряд связанных с металлургией грузов, чтобы сблизить стоимость металлопродукции и сырья, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы к совещанию в Минэкономразвития России. Предлагается резко поднять цены на перевозку железорудного сырья (+13,5%), кокса (+14,5%), коксующегося угля (+21%).

Кроме того, компания хочет повысить стоимость перевозки в контейнерах (+15%) и порожний пробег (+5%) в 2026 и 2027 годах. Тарифы на перевозки черных металлов и их лома, которые входят в третий, наиболее дорогой класс грузов в транспортной монополии намерены снизить цены на 15,8%.

Представитель компании подтвердил работу по сближению тарифов на грузы разных классов. Она направлена на рост экономической эффективности и улучшение конкурентоспособности железнодорожных перевозок, отметили в РЖД. Рост стоимости перевозок контейнеров представитель компании обосновал тем, что за 20 лет расходы на перевод дорогостоящих грузов из вагонов в контейнеры обошлось РЖД в 52,2 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил усиливающий государственный контроль над транспортировкой грузов закон. Документ вводит обязательное оформление экспедиторских документов в электронном виде и закрепляет порядок регистрации компаний в едином цифровом реестре. Согласно закону, все экспедиторские документы должны формироваться в цифровом формате, за исключением отдельных случаев, когда допускается бумажное оформление.

ОАО РЖД
перевозки
металлургия
сырье
топливо
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