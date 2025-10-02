Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 10:13

Европа давит на США для конфискации российских активов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Страны Евросоюза оказывают давление на США и Японию в рамках G7 для получения одобрения на конфискацию замороженных активов России, сообщает Politico. Германия, Франция и Италия активно лоббируют это решение, хотя Вашингтон и Токио сохраняют осторожную позицию.

В материале говорится, что Европейский центральный банк выражает опасения, что такие действия могут подорвать доверие к евро. Однако давление на европейскую валюту может снизиться, если к плану присоединятся США и Япония. Общий объем замороженных активов России оценивается в $300 млрд.

Порядка $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть — в Европе, в том числе в Бельгии, где хранятся $210 млрд. Представители МИД России ранее предупреждали о незамедлительных ответных мерах в случае конфискации активов.

Ранее профессор политологии Кентского университета в Великобритании Ричард Саква заявил, что использование замороженных активов РФ для финансирования Киева может негативно сказаться на доверии инвесторов из стран Глобального юга к Европейскому союзу и евро. По его словам, это большой риск.

