02 октября 2025 в 09:39

Политолог объяснил, чем может обернуться кредитование Киева из активов РФ

Политолог Саква: кредитование Киева из российских активов подорвет доверие к ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Использование замороженных активов РФ для финансирования Киева может негативно сказаться на доверии инвесторов из стран Глобального юга к Европейскому союзу и евро, заявил РИА Новости почетный профессор политологии Кентского университета в Великобритании Ричард Саква. Эксперт отметил, что это большой риск.

Это огромный риск, поэтому раньше такого и не делали. И поэтому [Европейская] комиссия фон дер Ляйен придумала очень сложный план, чтобы смягчить, снизить этот риск. <…> Они придумали эту очень сложную схему, но очевидно, что это снизит надежность Европы как тихой гавани для хранения суверенных активов на Западе. Это подорвет надежность евро как резервной валюты, — поделился Саква.

Он отметил, что в России по-прежнему находятся значительные средства западных компаний, которые не могут быть выведены их владельцами. Речь идет о деньгах итальянских, французских и британских фирм.

Саква подчеркнул, что некоторые западные предприятия стремились поддерживать конструктивные взаимоотношения с Россией. Он выразил опасение, что если Россия начнет изымать их средства в ответ на действия европейских стран, это станет серьезной ошибкой. Политолог отметил, что Россия должна оставаться спокойной и разумной, не повторяя действий Запада.

Ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине €140 млрд (около 13,7 трлн рублей) из замороженных российских активов. Эти средства будут направлены на кредит, выделяемый траншами для нужд обороны и других бюджетных целей.

Запад
Россия
Украина
активы
