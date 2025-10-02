Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 15:07

В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян

Депутат Чепа назвал дешевыми угрозами заявления Гончаренко о возмездии россиянам

Алексей Гончаренко Алексей Гончаренко Фото: Michael Lucan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Высказывания депутата Верховной рады Алексея Гончаренко о возмездии в адрес россиян являются дешевыми угрозами, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, слова украинского политика не заслуживают внимания.

Гончаренко — одиозная личность, и его экстравагантные выступления всегда отличались на любых площадках. Ничего конкретного, ничего интересного мы от него не слышим и услышать не можем. Я считаю, что особенно обращать внимание на какие-то высказывания недалекого человека, тем более труса, не имеет смысла. Мне приходилось пересекаться с ним, и я не вижу смысла в его дешевых угрозах, — отметил Чепа.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что конфликт на Украине можно завершить, если Киев признает нынешние территориальные реалии. Кроме этого, она перечислила дополнительные условия, включая восстановление нейтрального статуса страны, отказ от стремления в НАТО и «нацистской идеологии», а также соблюдение прав человека.

