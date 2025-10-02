Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 14:39

В МИД РФ назвали единственный способ завершения конфликта на Украине

Захарова: завершить конфликт на Украине можно лишь признанием реалий на земле

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Добиться завершения конфликта на Украине можно, если Киев признает существующие территориальные реалии, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она также назвала еще ряд условий, передает корреспондент NEWS.ru, в том числе восстановление нейтрального статуса страны, отказ от стремления в НАТО, отказ от «нацистской идеологии» и соблюдение прав человека.

Нужно признать современные территориальные реалии, нужно вернуть Украину к истокам ее государственности, то есть восстановить нейтральный статус, отказаться от претензий на членство в НАТО, отказаться от нацистской идеологии и, конечно, соблюдать права человека, — заявила Захарова.

Ранее Захарова отмечала, что представители киевских властей не смогут завершить кризис на Украине с помощью оружия. По ее словам, военный путь не приведет к разрешению кризиса. Она также заявила, что Варшава многие годы раскачивала ситуацию на Украине ради противостояния с Россией. Так дипломат прокомментировала слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который признал, что с Москвой теперь идет «конфликт нового типа».

