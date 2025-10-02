В МИД РФ назвали единственный способ завершения конфликта на Украине Захарова: завершить конфликт на Украине можно лишь признанием реалий на земле

Добиться завершения конфликта на Украине можно, если Киев признает существующие территориальные реалии, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она также назвала еще ряд условий, передает корреспондент NEWS.ru, в том числе восстановление нейтрального статуса страны, отказ от стремления в НАТО, отказ от «нацистской идеологии» и соблюдение прав человека.

Нужно признать современные территориальные реалии, нужно вернуть Украину к истокам ее государственности, то есть восстановить нейтральный статус, отказаться от претензий на членство в НАТО, отказаться от нацистской идеологии и, конечно, соблюдать права человека, — заявила Захарова.

Ранее Захарова отмечала, что представители киевских властей не смогут завершить кризис на Украине с помощью оружия. По ее словам, военный путь не приведет к разрешению кризиса. Она также заявила, что Варшава многие годы раскачивала ситуацию на Украине ради противостояния с Россией. Так дипломат прокомментировала слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который признал, что с Москвой теперь идет «конфликт нового типа».