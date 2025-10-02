Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 14:29

В МИД России заявили о тщетности попыток Киева решить кризис силой

Захарова: Киев не сможет завершить кризис на Украине военным путем

Представители киевских властей не смогут завершить кризис на Украине с помощью оружия, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, военный путь не приведет к разрешению ситуации, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Завершить конфликт при помощи оружия у них, конечно, не получится, — сказала Захарова.

Она также заявила, что Варшава многие годы раскачивала ситуацию на Украине ради противостояния с Россией. Так дипломат прокомментировала слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который признал, что с Москвой теперь идет «конфликт нового типа».

Захарова отметила, что ситуацией на Украине Варшава занималась последние десятилетия в «ручном режиме», как в одиночку, так и при поддержке других стран НАТО. Дипломат уверена в том, что лидирующая роль в раскачивании кризиса на Украине была именно за Польшей.

До этого Захарова опровергла слова украинского президента Владимира Зеленского о якобы вернувшихся из России украинских детях. По словам дипломата, политик «бессовестно» лжет о 1600 несовершеннолетних украинцах. Российским уполномоченным органам ничего неизвестно о передаче детей на Украину.

Мария Захарова
МИД России
кризисы
Украина
