В МИД России назвали бессовестной ложью данные Киева о возвращенных детях

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращенных в республику украинских детях являются ложью, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова главы Украины о возвращении Киевом 1600 детей из РФ, передает корреспондент NEWS.ru.

Он продолжает лгать о возвращенных из России детях в количестве 1600 ребят. Российским уполномоченным органам ничего не известно о передаче на Украину почти, как заявил Зеленский, полутора тысяч несовершеннолетних. Это очередная чудовищная, бессовестная, бездушная выдумка, — сказала Захарова.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о срыве передачи удерживаемых на Украине жителей Курской области обратно России. По ее словам, Киев постоянно выдвигает новые условия их возвращения, российская сторона продолжает бороться за них.

До этого омбудсмен сообщала об освобождении с территории Украины еще восьми жителей Курской области. Это стало возможно в результате продолжительных переговоров с украинской стороной. Люди удерживались в городе Сумы с начала 2025 года.