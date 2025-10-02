Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 13:09

В МИД России назвали бессовестной ложью данные Киева о возвращенных детях

Захарова назвала ложью слова Зеленского о возвращении РФ 1600 украинских детей

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращенных в республику украинских детях являются ложью, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова главы Украины о возвращении Киевом 1600 детей из РФ, передает корреспондент NEWS.ru.

Он продолжает лгать о возвращенных из России детях в количестве 1600 ребят. Российским уполномоченным органам ничего не известно о передаче на Украину почти, как заявил Зеленский, полутора тысяч несовершеннолетних. Это очередная чудовищная, бессовестная, бездушная выдумка, — сказала Захарова.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о срыве передачи удерживаемых на Украине жителей Курской области обратно России. По ее словам, Киев постоянно выдвигает новые условия их возвращения, российская сторона продолжает бороться за них.

До этого омбудсмен сообщала об освобождении с территории Украины еще восьми жителей Курской области. Это стало возможно в результате продолжительных переговоров с украинской стороной. Люди удерживались в городе Сумы с начала 2025 года.

Россия
Украина
Владимир Зеленский
Мария Захарова
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МВД раскрыли обстоятельства стрельбы рядом со школой в Дагестане
Историк ответил на слова Трампа о достижениях американского флота
Число пользователей MAX превысило 40 млн человек
Дом русского бильярда открылся в Москве
Школьница выстрелила в глаз сверстнице
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.