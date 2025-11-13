Фаза Луны сегодня, 13 ноября: бережемся от травм, сохраняем спокойствие

На протяжение всего сегодняшнего дня Луна будет пребывать в 23-х лунных сутках. Она завершатся только завтра, в 01:05 мск.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна сегодня продолжает катиться на убыль — диск стал ущербным, это третья часть убывающей фазы. Напомним, последнее новолуние этой осени нас ждет 20 ноября. Кроме того, Луна сегодня находится под управлением педантичной Девы.

Общая характеристика дня

Тяжелый день, особенно на контрасте с предыдущими сутками. Возможно проявление самых темных сторон человека — лживость, склочность, мелочность, мстительность, агрессивность, жестокость. Чтобы не испортить свою репутацию и не попасть под чужие выплески эмоций, сегодня лучше заниматься делом — разгрести завалы на рабочем столе, отремонтировать что-то в доме, заняться уборкой.

Здоровье

Опасный день для мочеполовой системы. Проблемы могут возникнуть даже у тех, кто никогда не знал проблем в этой сфере. Секс сегодня лучше исключить. Не стоит переохлаждаться и употреблять много соли. Также сегодня подвержен травмам позвоночник.

Бизнес и деньги

Если сегодня и возможна прибыль, то шальная. В целом лучше посвятить день рутинным делам на работе. Покупки совершать стоит только давно запланированные. Переговоры, от которых зависит будущее компании, лучше перенести.

Любовь и отношения

Крайне нежелательный день для свадьбы. Также стоит отложить любые семейные мероприятия и вообще свести к минимуму общение с родственниками. Молодым парам полезнее будет провести день порознь.

Природа

Особого клева сегодня ждать не приходится. На удочку попадутся либо мальки, либо мелкая рыбешка. Но если рыбалка для вас способ медитации и отдыха от семьи, то таким уловом можно порадовать котиков. А в замороженном виде — и собак. Садоводы могут посвятить день обрезке лишних веток. Также можно вносить удобрения.

