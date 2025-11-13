Первые электроснегокаты появились для аренды в России Электроснегокаты для проката появились в парках Барнаула и Бийска

В алтайских городах Барнаул и Бийск начал работу сервис проката электроснегокатов, рассказал РИА Новости управляющий сервисом Виталий Эйзель. Он также сообщил о планах введения аналогичной услуги в Москве после выпадения первого снега.

Сервис проката электроснегокатов сейчас как раз развивается, на Алтае первые снегокаты мы поставили в Барнауле на Арбате, где Старый базар, и в парке Юбилейный. В Бийске — в центральном парке Петра I и возле торгового центра «Ривьера», — сказано в публикации.

Особенностью нового транспорта является автоматическая блокировка при выезде за пределы обозначенной территории, отметили в организации. Аппараты рассчитаны на вес до 120 килограммов и способны развивать скорость до 14 километров в час.

