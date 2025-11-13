Первые электроснегокаты появились для аренды в России

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Фото: Global Look Press/Dmitry Chasovitin

В алтайских городах Барнаул и Бийск начал работу сервис проката электроснегокатов, рассказал РИА Новости управляющий сервисом Виталий Эйзель. Он также сообщил о планах введения аналогичной услуги в Москве после выпадения первого снега.

Сервис проката электроснегокатов сейчас как раз развивается, на Алтае первые снегокаты мы поставили в Барнауле на Арбате, где Старый базар, и в парке Юбилейный. В Бийске — в центральном парке Петра I и возле торгового центра «Ривьера», — сказано в публикации.

Особенностью нового транспорта является автоматическая блокировка при выезде за пределы обозначенной территории, отметили в организации. Аппараты рассчитаны на вес до 120 килограммов и способны развивать скорость до 14 километров в час.

Ранее стало известно, что в Москве в 2027 году создадут уникальный современный парк на месте монорельса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, новое место отдыха расположат на высоте шесть метров — он будет доступен для прогулок круглый год.

До этого Собянин сообщил, что москвичи выбрали название для нового моста через Москву-реку. В голосовании на портале «Активный гражданин» приняли участие более 142 тысяч человек. Большинство поддержали вариант «Гагаринский мост».

