Собянин раскрыл, когда на месте монорельса в Москве появится новый парк Собянин: в 2027 году на месте монорельса в Москве создадут уникальный парк

В Москве в 2027 году создадут уникальный современный парк на месте монорельса, пишет «Москва 24» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина. По его словам, новое место отдыха расположат на высоте шесть метров — он будет доступен для прогулок круглый год.

Новая пешеходная артерия города объединит в один маршрут парки ВДНХ, «Останкино», Ботанический сад и Тимирязевский парк и, конечно, откроет прекрасные виды на нашу любимую Москву, — отметил Собянин.

Он уточнил, что зеленая территория свяжет Останкинский, Алексеевский, Тимирязевский, Марфино и Бутырский районы. Там проживают свыше 300 тысяч человек. Парк хотят сделать территорией для занятий спортом и семейного отдыха. В частности там планируется открыть беговую дорожку длиной в четыре километра с движением в обе стороны.

Ранее Собянин сообщил, что москвичи выбрали название для нового моста через Москву-реку. В голосовании на портале «Активный гражданин» приняли участие более 142 тысяч человек. Большинство поддержали вариант «Гагаринский мост».