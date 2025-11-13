«Локомотив» разгромил «Спартак» в матче КХЛ «Локомотив» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3

Ярославский «Локомотив» одержал уверенную победу над московским «Спартаком» в гостевом матче чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу железнодорожников.

Заброшенные шайбы в составе победителей были на счету Павла Красковского (11-я минута), Мартина Герната (25-я и 57-я), Максима Шалунова (26-я), Никиты Кирьянова (42-я) и Егора Сурина (60-я). У спартаковцев отличились Лукас Локхарт (8-я), Данил Пивчулин (18-я) и Андрей Миронов (28-я).

После этой победы ярославский клуб укрепил лидерство в Западной конференции, набрав 38 очков в 26 матчах. Московская команда остается на шестой позиции, имея в активе 29 очков после 25 проведенных игр.

Ранее ярославский «Локомотив» одержал 700-ю победу в истории Континентальной хоккейной лиги, сообщила пресс-служба КХЛ. Команда обыграла московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата со счетом 3:2.

До этого «Локомотив» одержал выездную победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 4:1. Игра прервала пятиматчевую победную серию уфимского клуба. В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов, Егор Сурин, Мартин Гернат и Александр Радулов.