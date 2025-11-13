ВСУ нарастили количество атак на Энергодар и ЗАЭС Генерал Ртищев: ВСУ увеличили количество атак на Энергодар и объекты ЗАЭС

Вооруженные силы Украины значительно увеличили количество атак на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар и объекты станции, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев газете «Красная звезда». По его словам, это осознанное формирование угроз для жизни людей.

Ведутся систематические целенаправленные обстрелы здания учебно-тренировочного центра, которое является частью ЗАЭС. Это сознательное создание угроз для персонала и критически важной инфраструктуры станции, — сказал он.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков говорил, что ВСУ планируют создать техногенную катастрофу с помощью диверсии на Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что результат данной атаки может быть равносилен аварии на Чернобыльской АЭС.

До этого сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич отметил, что Россия может ответить зеркально, если Киев при поддержке Запада решится совершить акт ядерного терроризма на Запорожской АЭС. Он уверен, что союзники Украины хотят больше «крови и огня», потому и планируют теракты на атомной станции.