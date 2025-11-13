Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 03:43

Галерея британской принцессы нарушила антироссийские санкции

Галерею принцессы Евгении обвинили в нарушении антироссийских санкций

Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Галерея искусства Hauser & Wirth, директором которой является принцесса Евгения — дочь брата короля Великобритании Карла III Эндрю, обвиняется в нарушении санкционного режима в отношении России, передает Times. Журналисты выяснили, что галерея передавала предметы роскоши лицам, связанным с Россией, в период с апреля по декабрь 2022 года.

В частности, галерея передала картину художника Джорджа Кондо «Побег от человечества» Александру Попову, который вместе с женой руководит Popov Art Foundation. Такая информация появилась после расследования Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что политика западных стран по сохранению лидерства через санкции доказала свою несостоятельность. По его словам, рост госдолга и протекционистские меры лишь усиливают мировую нестабильность и отрицательно сказываются на экономике государств.

До этого генсек кабмина Японии Минору Кихарой заявил, что Токио будет вводить дополнительные санкции в отношении России только после их анализа на соответствие национальным интересам. Он отметил, что японская сторона продолжит активное сотрудничество с G7.

Принц Эндрю
санкции
Россия
галереи
