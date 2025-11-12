Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 22:07

Япония раскрыла свой подход к санкциям против России

Кихара: Япония рассмотрит санкции против РФ со стороны национальных интересов

Генсек кабмина Японии Минору Кихарой заявил, что Токио будет вводить дополнительные санкции в отношении России только после их анализа на соответствие национальным интересам, передает ТАСС. Он отметил, что японская сторона продолжит активное сотрудничество с G7.

Правительство будет действовать соответствующим образом, комплексно оценивая <…>, что необходимо с точки зрения национальных интересов Японии. При этом мы продолжим тесное сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь с G7, — сказал он.

Ранее Россия ввела бессрочный запрет на въезд на свою территорию для 30 японских граждан, среди них — журналисты и ученые. Данная мера является ответом на продолжающиеся антироссийские санкции со стороны Токио. В заявлении подчеркивается, что запрет на въезд установлен бессрочно для всех лиц, включенных в список.

До этого сообщалось, что Япония сохраняет неопределенность и рассчитывает на возвращение Курильских островов. Так, министр по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавада проговорился, указав на принадлежность территории «иностранному государству».

