Экс-премьер Украины предрек Зеленскому отставку

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров спрогнозировал отставку президента Украины Владимира Зеленского в связи с расследованием коррупционной схемы, передает ТАСС. По его мнению, украинский глава понесет ответственность после получения прямых показаний против него.

Для Зеленского, как я понимаю, отставкой обернется, когда дело раскрутится, когда против него дадут прямые показания. Так что для него ничем хорошим это закончиться не может, — сказано в сообщении.

Ранее СМИ писали, что Зеленский совершил стратегическую ошибку, поддержав антикоррупционное расследование против бизнесмена Тимура Миндича, это открыло путь для проверок против всего его окружения. Избранная украинским главой тактика публичного одобрения действий НАБУ создала правовые прецеденты, которые могут быть использованы против него самого и его ближайших помощников, говорится в источнике.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что коррупция буквально пожирает руководство Украины изнутри. По его словам, воруется львиная доля денежных средств, выделяемых Киеву западными партнерами. Так он прокомментировал скандал с «пленками Тимура Миндича».