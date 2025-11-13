В МИД РФ озвучили мнение по поводу выхода Украины из переговоров с Россией Мирошник: Россия сделала все, чтобы переговоры с Украиной продолжались

Москва сделала все для продолжения переговоров с Украиной, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник. По его словам, сейчас они уже более 100 дней находятся на паузе.

Переговоры более 100 дней находятся на паузе, и с нашей стороны было сделано все для того, чтобы эти переговоры продолжались. Потому что сначала Украина сделала это де-факто, то есть заблокировала переговоры и никаким образом их не продолжала, — отметил он.

Мирошник добавил, что Украина предпринимала множество усилий, чтобы свести переговоры на нет. При этом стратегия была в том, чтобы сделать это чужими руками, подытожил посол.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил, что Киев официально останавливает мирные переговоры с Москвой. На это первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что Украина не принимает решений о приостановке или возобновлении мирных переговоров с Россией, в этом вопросе Киев зависит от своих партнеров.