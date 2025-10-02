Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 14:45

Путин выразил соболезнования властям Вьетнама в связи с тайфуном

Фото: Hu Jiali/XinHua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Вьетнама в связи с человеческими жертвами и разрушениями от мощного тайфуна, сообщает пресс-служба Кремля. Телеграмма со словами поддержки адресована генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама То Ламу и президенту страны Лыонг Кыонгу.

Уважаемый товарищ То Лам, уважаемый товарищ Лыонг Кыонг, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, обрушившегося на северные и центральные провинции вашей страны, — сказано в сообщении.

В своем обращении глава российского государства подчеркнул, что граждане России разделяют скорбь вьетнамского народа, потерявшего родных и близких из-за разгула стихии. Путин также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления, а наиболее затронутым катастрофой регионам — возвращения к нормальной жизни.

Ранее портал VNA со ссылкой на власти страны сообщил, что число жертв тайфуна «Буалой» во Вьетнаме увеличилось до 29. При этом более сотни людей пострадали, 19 пропали без вести. Отмечалось, что в стране разрушено или повреждено более 158 тыс. домов и дамбы в пяти провинциях. Также уничтожено около 26,6 тыс. гектаров рисовых полей и 9,5 тыс. гектаров рыбных хозяйств.

