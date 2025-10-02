Россиянки массово скупают интимные «парики» с маркетплейсов

Клуб «Валдай»
Mash: женщины активно скупают накладные лобковые волосы на маркетплейсах

В последнее время россиянки стали активно приобретать накладные лобковые волосы через маркетплейсы, передает Telegram-канал Mash. Причина роста популярности таких товаров — тренд на естественность.

По словам покупательниц, этот аксессуар обогащает интимную жизнь новыми яркими впечатлениями. Представительницы прекрасного пола также выразили свое недовольство регулярными расходами на процедуры по удалению волос. Теперь они стремятся к образу актрис из эротических фильмов 1990-х годов.

Цены на накладные лобковые волосы колеблются в пределах от 600 рублей до 5000 рублей. Некоторые женщины выбирают аксессуары из натуральных материалов, стоимость которых начинается от 20 тыс. рублей. Для крепления используются специальные клеевые составы, которые, по заявлению производителей, являются безопасными для кожи и слизистой.

Ранее эксперт по маркетплейсам Максим Попов заявил, что Минэкономразвития планирует ввести невозвратные платежи для косметики и продуктов питания. По его словам, одежду и обувь эти меры пока не затронут. Товары с низким процентом выкупа, такие как одежда и обувь, не будут ограничены в возврате.

