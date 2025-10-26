Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 06:51

Названо число мигрантов, проваливших экзамен по русскому языку

Минобрнауки РФ: 35% мигрантов провалили экзамен по русскому языку с первого раза

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Согласно мониторингу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в июле–сентябре 2025 года комплексный экзамен для получения разрешения на работу или патента сдавали 275 609 человек, передает РИА Новости. Общий процент успешной сдачи составил 86,9%. Однако с первой попытки тестирование не прошли 35,1% кандидатов.

Пройти испытание мигранты могут в 203 специализированных пунктах, расположенных как в России, так и за рубежом. Экзамен включает три блока. Патент можно получить, успешно сдав русский язык. Разрешение на временное проживание и вид на жительство удастся оформить при наличии положительной отметки за знание истории России и основ законодательства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мигранты должны следовать правилам и законам страны. Это касается и знания мигрантами русского языка. Лидер государства отметил, что страна заинтересована в иностранной рабочей силе, но она должна быть «нужной».

Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что трудовые мигранты должны находиться в России строго в соответствии с трудовым договором и покидать страну после выполнения работы. Политик также подчеркнул необходимость создания эффективной системы организованного набора иностранной рабочей силы.

мигранты
Минобрнауки
русский язык
экзамены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 октября: инфографика
Российский вратарь провел рекордную серию игр без единой пропущенной шайбы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 октября
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 82 БПЛА
Стало известно о ликвидации 26 украинских БПЛА над российским регионом
Брат Хабиба Нурмагомедова разгромил американца на турнире UFC
8 лучших рецептов квашеной капусты! Когда и как готовить этой осенью
«Оттава» разгромила «Вашингтон» в юбилейном матче Овечкина
Зима досрочно и −23? Погода в Москве и Петербурге 27 октября — 2 ноября
Москвичей предупредили о дождливом конце октября
Названо число мигрантов, проваливших экзамен по русскому языку
Сон о нападении: о чем говорят подсознание и сонники
ВСУ не смогли удержаться на позициях на Харьковском направлении
ВСУ отступили с части позиций под Харьковом: успехи ВС РФ к утру 26 октября
Где припарковаться в Краснодаре: гид по платным и бесплатным зонам
Десятки тысяч жителей Валенсии вышли на протестную акцию
К чему снится бывший партнер спустя долгое время: разгадка сна
Ржавый, Башка, ботан: как сейчас живут звезды «Даешь молодежь»
Россиянам рассказали, что делать при отсутствии освещения во дворе
В Госдуме призвали жестко ответить на удар по белгородской дамбе
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.