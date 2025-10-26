Названо число мигрантов, проваливших экзамен по русскому языку

Согласно мониторингу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в июле–сентябре 2025 года комплексный экзамен для получения разрешения на работу или патента сдавали 275 609 человек, передает РИА Новости. Общий процент успешной сдачи составил 86,9%. Однако с первой попытки тестирование не прошли 35,1% кандидатов.

Пройти испытание мигранты могут в 203 специализированных пунктах, расположенных как в России, так и за рубежом. Экзамен включает три блока. Патент можно получить, успешно сдав русский язык. Разрешение на временное проживание и вид на жительство удастся оформить при наличии положительной отметки за знание истории России и основ законодательства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мигранты должны следовать правилам и законам страны. Это касается и знания мигрантами русского языка. Лидер государства отметил, что страна заинтересована в иностранной рабочей силе, но она должна быть «нужной».

Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что трудовые мигранты должны находиться в России строго в соответствии с трудовым договором и покидать страну после выполнения работы. Политик также подчеркнул необходимость создания эффективной системы организованного набора иностранной рабочей силы.