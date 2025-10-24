Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 15:20

В РПЦ отреагировали на продажу плюшевых игрушек в виде распятия Иисуса

Член РПЦ Кипшидзе назвал оскорбительной продажу игрушек в виде распятия Иисуса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажа плюшевых игрушек на маркетплейсах в виде распятия Иисуса Христа оскорбительна, заявил «Москве 24» заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он назвал это безвкусицей.

Крест — это все-таки предмет для поклонения, и непонятно, зачем ребенку с ним играть. А уж какая-нибудь подушка в форме креста — я считаю, что это какой-то перебор. Это безвкусно и оскорбительно, — высказался Кипшидзе.

При этом, по его мнению, идея создавать игрушки в виде библейских персонажей достаточно хорошая. С помощью таких товаров можно будет приобщить детей к определенным ценностям, пояснил представитель РПЦ.

Ранее Кипшидзе заявил, что идея корректировать празднование Хеллоуина, пытаясь придать ему традиционные для русской культуры черты, является мертворожденной. По его словам, Хеллоуин абсолютно чужд российскому обществу.

игрушки
дети
РПЦ
маркетплейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пенсионерка отдала мошенникам слитки и золотые монеты на 74 млн рублей
Владелицу мини-зоопарка из Мурманска оштрафовали после проверки
Военэксперт раскрыл трудности наступления на Славянск
В России приняли поправки о налоге за продажу жилья
Новые версии пропажи Усольцевых: что известно, новости 24 октября, поиски
Набиуллина назвала риски резкого снижения ключевой ставки до 12%
Пригожин назвал «главное позорище» отечественного шоу-бизнеса
В ХДС возмутились массовому бегству украинских призывников в Германию
Украина в пролете: Брюссель отказался красть активы РФ, чего они испугались
Девять человек пострадало в результате столкновения автобуса с грузовиком
Германия направила Китаю ноту протеста из-за удара по экономике
Средства ПВО уничтожили шесть вражеских БПЛА
Психолог раскрыла, как стимулировать зумеров на создание семьи
Бывший концертный директор группы t.A.T.u ответил на слухи о нападении
В России назвали главных проигравших от санкций в энергетике
В Госдуме призвали наказать звезду ММА, исполнившего гимн Украины
Юрист рассказал, что грозит прославлявшему Украину бойцу ММА Кулинскому
Экономист объяснил, как 19-й пакет санкций ЕС повлияет на «Мир»
«Это позор»: журналист осудил реакцию Европы на разрушение Донбасса
Бывшего концертного директора группы «Тату» избили на улице
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.