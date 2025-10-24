В РПЦ отреагировали на продажу плюшевых игрушек в виде распятия Иисуса

Продажа плюшевых игрушек на маркетплейсах в виде распятия Иисуса Христа оскорбительна, заявил «Москве 24» заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он назвал это безвкусицей.

Крест — это все-таки предмет для поклонения, и непонятно, зачем ребенку с ним играть. А уж какая-нибудь подушка в форме креста — я считаю, что это какой-то перебор. Это безвкусно и оскорбительно, — высказался Кипшидзе.

При этом, по его мнению, идея создавать игрушки в виде библейских персонажей достаточно хорошая. С помощью таких товаров можно будет приобщить детей к определенным ценностям, пояснил представитель РПЦ.

Ранее Кипшидзе заявил, что идея корректировать празднование Хеллоуина, пытаясь придать ему традиционные для русской культуры черты, является мертворожденной. По его словам, Хеллоуин абсолютно чужд российскому обществу.