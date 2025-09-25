Названы товары, которые могут запретить возвращать на маркетплейсах Эксперт Попов: косметику и продукты могут сделать невозвратными на маркетплейсах

В первую очередь невозвратными на онлайн-площадках нужно сделать товары, относящиеся к категориям косметики и продуктов питания, заявил NEWS.ru эксперт по работе на маркетплейсах и автор Telegram-канала «Развитие на маркетплейсах» Максим Попов. Так он прокомментировал планы Минэкономразвития о введении невозвратных платежей на ряд товарных позиций. Одежды и обуви эти меры пока, скорее всего, не коснутся, считает Попов.

Товаров с самым низким процентом выкупа, в частности, одежды и обуви, возможные ограничения пока не коснутся. Есть другие товары, которые часто возвращают, но как быть с ними после этого — непонятно. Это, например, косметика, продукты питания. Первыми нужно делать невозвратными именно их, — сказал Попов.

По словам эксперта, в тех товарных группах, где будет ограничен возврат, цены немного снизятся.

Ранее стало известно о намерении Минэкономразвития РФ изучить вопрос о введении невозвратных платежей на ряд товарных позиций. Эта инициатива направлена на предотвращение недобросовестного поведения потребителей и защиту отечественных производителей.

Глава ведомства Максим Решетников привел в пример аналогичную практику, существующую на рынке авиаперевозок, где билеты часто имеют невозвратный характер. В ведомстве указали на важность такого вопроса в контексте возможного уменьшения цен на товары.