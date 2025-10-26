Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 07:33

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 октября: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В ночь на 26 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 82 БПЛА.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских БПЛА самолетного типа: 30 БПЛА над территорией Брянской области, 26 БПЛА над территорией Тульской области, семь БПЛА над акваторией Черного моря, четыре БПЛА над акваторией Азовского моря, четыре БПЛА над территорией Краснодарского края, четыре БПЛА над территорией Рязанской области, три БПЛА над территорией Ростовской области, два БПЛА над территорией Московского региона, в том числе один БПЛА, летевший на Москву, один БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Липецкой области, — сообщили в ведомстве.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

